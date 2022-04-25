Брокер предсказал рост рубля из-за решения продавать газ за валюту РФ

Рубль может сдать свои позиции на бирже только в случае ухудшения политической обстановки или отказа западных стран платить за российский газ в валюте РФ, заявил руководитель отдела инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов. Он считает, что у рубля нет другого сценария кроме того, по которому он продолжит расти, пишет EADaily.

Рисками для рубля является очередное резкое ухудшение политического фона или отказ многих стран Европы от схемы «газ за рубли», что с большой вероятностью приведёт к прекращению поставок им газа, — заверил Антонов.

Он отметил, что рубль продолжит расти, пока не появятся бюджетные правила и пока предложение валюты со стороны экспортёров не перестанет значительно превышать внутренние потребности в рублях. Антонов считает, что любое решение Центробанка России по ключевой ставке сильно на рубле не отразится. Помимо этого, брокер подчеркнул, что россиянам не стоит бояться оттока средств из банков РФ.



Ранее главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич заявил, что причиной серьёзного укрепления рубля является резкий рост предложения долларов и евро на рынке. По его словам, ситуация вокруг рубля изменится уже на этой неделе, когда ожидается пик налоговых выплат со стороны экспортёров.