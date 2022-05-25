Брокер опроверг информацию о неплатежеспособности Минфина Брокер Антонов опроверг информацию о неплатежеспособности Минфина

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Решение Соединенных Штатов запретить России обслуживать внешний долг посредством отказа на продление лицензии OFAC вряд ли повлияет на рублевые активы, считает брокер Алексей Антонов. По его мнению, ни о какой неплатежеспособности Министерства финансов в таком случае речи не идет, пишет EADaily.

Решение властей США запретить России обслуживать внешний долг вряд ли окажет влияние на рублевые активы, — заверил Антонов.

Брокер назвал такой шаг Вашингтона ожидаемым и заявил, что даже в самой неблагоприятной обстановке западные кредиторы не смогут арестовать российское имущество.

Далеко не факт, что при даже при самом неблагоприятном сценарии западным кредиторам удастся наложить арест на российское имущество, — резюмировал эксперт.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия приближается к потенциальному дефолту после отказа США продлевать лицензию, позволяющую РФ обслуживать внешний долг в условиях санкций. Американские власти пошли на такой шаг, несмотря на то что местные держатели российских суверенных облигаций благодаря этой лицензии получали в последнее время платежи от России в обслуживание и погашение этих бумаг.