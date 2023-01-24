Британскую компанию Абрамовича продали за 1 фунт FT: британская компания Абрамовича в сфере телекоммуникаций Truphone продана за 1 фунт

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Принадлежащая российскому предпринимателю Роману Абрамовичу и его партнерам британская телекоммуникационная компания Truphone продана двум европейским бизнесменам. Сумма сделки составила 1 фунт стерлингов. Об этом пишет газета Financial Times.

По данным издания, новыми владельцами компании стали немецкий предприниматель Хакан Коч, имеющий бизнес по продаже подержанных автомобилей, и его партнер Пиррос Куссиос, ранее занимавшийся сферой телекоммуникаций. Британские СМИ сообщали, что Кочу должны перейти 90% активов Truphone, Куссиосу — 10%.

Также газеты сообщали, что решение о продаже компании связано с санкциями, которые были наложены на Романа Абрамовича властями Великобритании и Евросоюза. Россиянин владел 23% Truphone, большая часть акций принадлежала его партнерам по горно-металлургической компании Evraz Александру Абрамову и Александру Фролову.

Министерство по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании несколько месяцев изучало сделку на предмет соответствия закону о национальной безопасности и инвестициях. Как отмечает Daily Telegraph, в первую очередь Лондон беспокоился о том, что Коч якобы имеет связи с Россией.

По информации FT, одобрение министерства было получено в прошлом месяце, а на минувшей неделе лицензию на сделку выдало Управление по осуществлению финансовых санкций, действующее при британском Минфине.

Компания Truphone занимается разработкой технологии eSim, позволяющей подключаться к разным провайдерам без замены сим-карты. По данным британских СМИ, стоимость компании оценивалась в 500 млн фунтов стерлингов ($615 млн).

Ранее издание The Guardian со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении редакции документы сообщило, что миллиардер российского происхождения Роман Абрамович передал своим детям контроль над 10 трастовыми фондами, которые контролируют активы стоимостью в несколько миллиардов долларов. Издание отмечает, что процесс передачи был запущен еще до начала специальной военной операции РФ на Украине. По информации журналистов, такая реорганизация способна заметно затруднить арест и конфискацию активов бизнесмена.

Также стало известно, что состояние Абрамовича сократилось сильнее, чем у других российских миллиардеров. За 2022 год оно уменьшилось более чем в два раза, до $7,8 млрд. Состояние Абрамовича до начала спецоперации России на Украине оценивалось в $18 млрд. Сейчас же часть его средств находится в неликвидных активах.