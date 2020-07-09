Британскому банку разрешили не платить проценты по кредиту Вексельбергу

https://static.news.ru/photo/45a1872a-c1c3-11ea-8e70-fa163e074e61_660.jpg Виктор Вексельберг Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Апелляционный суд Англии подтвердил, что британский банк может не выплачивать проценты по кредиту, который он получил от компании российского миллиардера Виктора Вексельберга. Ранее решение по этому делу принял Высокий суд Англии и Уэльса.

Кипрская компания Вексельберга Lamesa Investments Limited выдала кредит Cynergy Bank Limited на сумму 30 млн фунтов ($38 млн) в 2017 году. Год спустя США ввели персональные санкции против российского миллиардера. После чего банк отказался выплачивать проценты.

По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за транзакции с подсанкционным лицом.

Департамент казначейства США объяснял , что санкции против бизнесмена наложены из-за «ведения им деятельности в энергетическом секторе экономики России», а также из-за того, что «два близких к Вексельбергу человека были задержаны властями России за подкуп чиновников» (речь шла о совладельце и управляющем директоре «Реновы» Евгении Ольховике и гендиректоре энергокомпании «Т плюс» Борисе Вайнзихере).

В июне 2018 года, после введения американских санкций, все счета Вексельберга в швейцарских банках были заблокированы. Помимо запрета на ведение бизнеса с американцами и изоляцию от американской финансовой системы, Вексельбергу запрещён въезд в США (здесь у него живут дети).

Ранее Великобритания ввела персональные санкции в отношении 25 россиян. Ограничительные меры, помимо главы СКР Александра Бастрыкина, также коснулись заместителя генерального прокурора РФ Виктора Грина, замглавы МВД РФ Алексея Аничина и судей. Всем им запрещён въезд в королевство. Их активы, если таковые имелись в британских банках, будут заморожены. В документе отмечается, что меры введены в связи со смертью Сергея Магнитского в СИЗО в 2009 году.

Сергей Магнитский — российский аудитор, работавший в консалтинговой компании Firestone Duncan, оказывавшей услуги Hermitage Capital. В 2008 году он был арестован и умер в изоляторе «Матросская тишина». Арест и смерть Магнитского связывают с тем, что он разоблачил коррупционные схемы по возврату налогов и выводу денег из страны, организованные российскими чиновниками. Власти Российской Федерации это отрицают и считают самого Магнитского причастным к коррупции. писал NEWS.ru.