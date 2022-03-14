Британская BP не будет покупать у России нефть и газ

Британский нефтяной гигант British Petroleum больше не будет покупать у России нефть и газ, пишет российское отделение агентства Bloomberg Business. Своё решение компания объясняет ситуацией на Украине.

Единственным исключением могла бы стать ситуация, при которой появилась бы угроза безопасности поставок энергоносителей потребителям, — рассказали в компании.

Об аналогичном решении заявили несколько дней назад представители концерна Shell. Компания намерена прекратить сотрудничество с Российскими поставщиками по всем нефтегазовым проектам. Начнёт импортёр с остановки спотовых закупок российского сырья и закрытия всех автозаправочных станций на территории РФ.

Тем временем цены на бензин в Австралии рекордно взлетели из-за санкций, которые по всему миру вводятся в отношении РФ. В крупнейших городах континента средняя стоимость топлива поднялась до отметки в 1,82 австралийских доллара ($1,33) за литр, чего не было с 2014 года.

Несколько дней назад исторический максимум обновила и цена на топливо в США: средняя стоимость галлона бензина к утру вторника, 8 марта, достигла $4,173. Это наиболее высокий средний показатель стоимости топлива в истории — предыдущий рекорд в $4,11 за галлон был зафиксирован в 2008 году.