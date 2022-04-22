Британия впервые за 30 лет откроет шахту для добычи угля из-за санкций

Власти Великобритании планируют впервые за 30 лет открыть новую шахту и начать добычу угля для снижения зависимости от российских энергоресурсов. Об этом пишет Daily Telegraph со ссылкой на источники в правящей Консервативной партии.

Добывать коксующийся уголь, 40% импорта которого до недавнего времени приходилось на Россию, планируется на шахте в Уайтхейвене в графстве Камбрия. За разработку угольной шахты выступает министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Майкл Гоув. В правительстве уверен, что за счёт этого предприятия удастся обеспечить углём ведущие сталелитейные заводы королевства в условиях антироссийских санкций.

Разрешение на строительство шахты в Уайтхейвене было выдано в октябре 2020 года. Но после критики оппозиции и защитников окружающей среды правительство Британии инициировало проверку целесообразности проекта. На 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в ноябре 2021 года премьер страны Борис Джонсон заявил об отказе страны строить новые шахты.

Теперь пересмотреть свою позицию Джонсона вынудили события на Украине. Министр Майкл Гоув планирует принять окончательное решение по строительству шахты в Камбрии к 7 июля. Если проект будет одобрен, властям страны предстоят судебные тяжбы с защитниками окружающей среды, пишет газета.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Европа грядущей зимой «ощутит» отказ от российского газа. Он отметил, что последствия санкций в отношении поставок энергоресурсов России будут незаметны весной и летом этого года ввиду имеющихся запасов. Однако зимой, по мнению Макрона, проблемы отказа от энергетических ресурсов РФ станут очевидны.