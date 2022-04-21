18+

Рубрики

Медиа

Архив

В России каждые четыре минуты происходит новое ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Экономика

Британия разрешила платежи за газ в адрес Газпромбанка до 31 мая

Власти Великобритании продлили до 31 мая возможность платить за газ Газпромбанку
01:22, 22 апреля 2022
Британия разрешила платежи за газ в адрес Газпромбанка до 31 мая Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) выпустило генеральную лицензию сроком до 31 мая текущего года. Она даёт возможность проводить платежи за газ Газпромбанку и его дочерним предприятиям, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что возможность оплачивать газ действительна для контрактов, которые заключались до момента выпуска лицензии. В OFSI пояснили, что выпущенный документ должен «обеспечить доступность газа в Европейском союзе».

При этом ещё 24 марта Лондон ввёл санкции в отношении российских банков, в числе которых был и Газпромбанк.

Ранее стало известно, что несколько покупателей уже согласились рассчитываться за газ в рублях. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его мнению, перевод оплаты за голубое топливо в российскую валюту логичен, поскольку вызван объективным желанием со 100-процентной гарантией получить средства за поставленный товар.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео