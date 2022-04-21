Британия разрешила платежи за газ в адрес Газпромбанка до 31 мая

Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) выпустило генеральную лицензию сроком до 31 мая текущего года. Она даёт возможность проводить платежи за газ Газпромбанку и его дочерним предприятиям, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает , что возможность оплачивать газ действительна для контрактов, которые заключались до момента выпуска лицензии. В OFSI пояснили, что выпущенный документ должен «обеспечить доступность газа в Европейском союзе».

При этом ещё 24 марта Лондон ввёл санкции в отношении российских банков, в числе которых был и Газпромбанк.

Ранее стало известно, что несколько покупателей уже согласились рассчитываться за газ в рублях. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его мнению, перевод оплаты за голубое топливо в российскую валюту логичен, поскольку вызван объективным желанием со 100-процентной гарантией получить средства за поставленный товар.