https://static.news.ru/photo/8fcae77e-c917-11e9-b61c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look/Global Look Press

Британская нефтегазовая компания BP считает нужным продать все свои активы на Аляске. Стоимость Hilcorp Alaska оценивается в $5,6 млрд.

Hilcorp Alaska получит долю BP в Трансаляскинском нефтепроводе и к этому — её геологоразведку, которая работает на территории Аляски. Руководство британской компании считает, что в последние десятилетия активы на Аляске имели большое значение, говорится в документе BP .

Но сейчас происходит быстрая трансформация компании, у неё есть другие возможности как в США, так и во всём мире. И они более соответствуют долгосрочной стратегии и более выгодны с точки зрения капиталовложений.

Сделку хотят закрыть в следующем году, одобрение регулятора ещё не получено. В компании на Аляске работают 1,6 тыс. сотрудников. Активы в этом году обеспечат добычу нефти на уровне 74 тыс. баррелей эквивалента в сутки. Британская компания вложила в свой бизнес в США $115 млрд, начиная с 2005 года.

Ранее News.ru сообщал, что страны ОПЕК+ проголосовали за присоединение к решению ОПЕК о продлении сделки по сокращению нефтедобычи. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.