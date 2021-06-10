Британец начал добывать криптовалюту при помощи навоза

Британец Филип Хьюз начал добывать криптовалюту за счёт получаемой от сжигания навоза энергии. Об этом сообщает BBC News.
Как уточняется, мужчина
Как отмечается, с ним уже связывались другие фермеры, которые хотят участвовать в проекте. Он стал сдавать свою установку в аренду. Себестоимость одной такой установки составляет около 1,8 млн рублей.
Ранее парламент Сальвадора принял закон, приравнивающий криптовалюту к официальным платёжным средствам. В течение трёх месяцев в этой небольшой стране Центральной Америки будет создана инфраструктура, которая позволит принимать такие платежи.