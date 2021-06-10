Британец начал добывать криптовалюту при помощи навоза

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Британец Филип Хьюз начал добывать криптовалюту за счёт получаемой от сжигания навоза энергии. Об этом сообщает BBC News.

Как уточняется, мужчина «прогнал» навоз через приспособление, которое сжигает выделяемый при разложении экскрементов метан. Оно вырабатывает электричество и делит его на два потока. Часть направляется на питание фермы и автопарка британца, другая часть даёт электроэнергию оборудованию для майнинга криптовалют, Хьюз добывает Ethereum.

Как отмечается, с ним уже связывались другие фермеры, которые хотят участвовать в проекте. Он стал сдавать свою установку в аренду. Себестоимость одной такой установки составляет около 1,8 млн рублей.

Ранее парламент Сальвадора принял закон, приравнивающий криптовалюту к официальным платёжным средствам. В течение трёх месяцев в этой небольшой стране Центральной Америки будет создана инфраструктура, которая позволит принимать такие платежи.