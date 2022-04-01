Британцы предсказали ЕС поражение в энергетическом противостоянии с Россией

Великобритания и страны Евросоюза потерпят поражение в энергетическом противостоянии с Россией. Таким образом читатели газеты Daily Mail прокомментировали решение стран Запада не покупать российский газ за рубли. Решение президента РФ Владимира Путина изменить порядок расчётов за газ они назвали «смелым шагом».

Кто дольше протянет — страны без газа или Россия без доходов? — задался вопросом читатель с ником Woodyyfz.

Ему вторит другой читатель, который подчёркивает формальную простоту выполнения российских требований.

ЕС моргнёт первым. В конце концов им достаточно открыть счёт в российском банке, — отметил комментатор Tim Coleman.

С ним согласился ещё один читатель, заявивший, что «Европа сдастся, когда свет погаснет». По его словам, Россия всё распланировала и может себе позволить диктовать условия оплаты за энергоресурсы.

Это смелый шаг со стороны Путина, бросившего вызов нашему блефу. Удастся ли Западу отыскать нового экспортёра в короткие сроки, чтобы пережить отключение? Или мы намерены уступить давлению? — написал Yorkshireman.

Путин накануне подписал указ о новом порядке расчётов в рублях за российский газ с недружественными странами. Он отметил, что если эти страны не будут платить с 1 апреля за поставки газа в рублях, то это будет считаться неисполнением обязательств по газовым контрактам и действующие соглашения будут остановлены. Для оплаты газа контрагентам предлагается открыть рублёвые счета в российских банках. Официальный представитель Дмитрий Песков назвал оплату в рублях за российский газ наиболее предпочтительным вариантом в настоящее время, но не исключил её отмены в случае, «если наступят иные условия».

До этого Путин избрал Газпромбанк в качестве уполномоченной компании при открытии иностранными покупателями специальных рублёвых счётов для оплаты поставок российского газа. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля. Ранее российский лидер направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли.

Как пояснил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебeштрайт, пересмотр схемы платежа за газ коснётся только посрeдника. То есть еcли раньше компании рассчитывались с поставщиком газа, переводя оплату в западные банки, то теперь же они должны начaть сотрудничество с Гaзпромбaнком.

В свою очередь ранее в Кремле сообщили, что Путин объяснил немецкому коллеге о причинах решения о переводе оплаты в российскую валюту. Это было вызвано тем, что российские валютные резервы оказались заморожены странами Евросоюза. В результате стороны условились, что данный вопрос дополнительно обсудят эксперты двух стран. Аналогичные пояснения Путин дал и премьер-министру Италии.