https://static.news.ru/photo/95304b8c-6b51-11ea-a007-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bsee/Global Look Press

Для нефти марки Brent пятничные торги завершились на отметке $27,38 за баррель, за неделю нефть опустилась в цене на 19%, а с начала обвала — на 40%. По данным на 13 марта, Brent торговалась по $33,85 за баррель, а 6 марта — за $45,27.

Цен на нефть начали стремительно падать 6 марта — после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться об изменении параметров сделки о сокращении её добычи. РФ предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия выступала за дополнительное сокращение добычи.

Как писал NEWS.ru, цена на нефть поднимется к концу 2020 года до $60 за баррель. Такой прогноз дал глава «Роснефти» Игорь Сечин. По его мнению, это станет возможным в случае ухода с рынка сланцевой нефти. Этот вид углеводородного сырья невыгодно добывать при низкой стоимости барреля.