https://static.news.ru/photo/301858a6-6cd3-11ea-8012-fa163e074e61_660.jpg Фото: CME Group/facebook.com

Нефтяная смесь марки Brent с поставкой в мае упала в цене на 3,48% к уровню закрытия прошлой торговой сессии.

Майские фьючерсы светлой техасской нефти WTI торгуются на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) по цене $22,74, что на 0,49% выше, чем на момент закрытия торгов 20 марта.

Мы ожидаем, что цены продолжат колебаться, пока ценовое равновесие не будет достигнуто, и рост производства не будет остановлен, — цитирует аналитика Rystad Energy Луиз Диксон CNBC.

Как писал NEWS.ru ранее, рынок нефти переживает кризис, но у российской нефтяной отрасли больших проблем нет и не будет. Такое мнение высказал глава компании «Роснефть» Игорь Сечин в интервью телеканалу «Вести 24».