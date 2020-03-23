Нефтяная смесь марки Brent с поставкой в мае упала в цене на 3,48% к уровню закрытия прошлой торговой сессии.
Майские фьючерсы светлой техасской нефти WTI торгуются на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) по цене $22,74, что на 0,49% выше, чем на момент закрытия торгов 20 марта.
Мы ожидаем, что цены продолжат колебаться, пока ценовое равновесие не будет достигнуто, и рост производства не будет остановлен, — цитирует аналитика Rystad Energy Луиз Диксон CNBC.
Как писал NEWS.ru ранее, рынок нефти переживает кризис, но у российской нефтяной отрасли больших проблем нет и не будет. Такое мнение высказал глава компании «Роснефть» Игорь Сечин в интервью телеканалу «Вести 24».