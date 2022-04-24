Боррель: у ЕС нет согласия по эмбарго на импорт энергоресурсов из России

У стран Евросоюза нет единого мнения относительно введения эмбарго на поставки газа и нефти из России. Эта тема будет в очередной раз обсуждаться на саммите, который состоится в конце мая, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель изданию Die Welt.

На данный момент у нас в ЕС нет единой позиции по этому вопросу, — сказал Боррель.

Он уточнил, что у европейских стран нет согласия и по так называемым альтернативным санкциям, в числе которых штрафные пошлины на импорт российских нефти и газа. По словам Борреля, они призваны оказать давление на президента России Владимира Путина и заставить его сесть за стол переговоров для урегулирования ситуации на Украине.

Глава дипломатии ЕС добавил, что обсуждение вопроса введения эмбарго на импорт российских энергоресурсов будет продолжено в конце мая, на саммите Евросоюза. При этом окончательное предложение ещё не сформировано, поскольку ряд стран ЕС «очень чётко» заявили, что не поддержат эмбарго.

Испанский дипломат продолжает считать, что санкции являются «самым эффективным оружием против России».

Накануне зампредседателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова заявила, что полное эмбарго на импорт российского газа может стать причиной серьёзного энергетического кризиса в некоторых странах ЕС. При этом она выразила сожаление о том, что страны Запада допустили такую зависимость от России. Она добавила, что Европе необходимо «как можно скорее» прекратить зависимость от российских энергоносителей и серьёзно заняться остановкой импорта нефти и газа.