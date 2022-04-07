Боррель сравнил затраты ЕС на российские энергоресурсы и помощь Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что с начала спецоперации на Украине страны Европейского союза заплатили России €35 млрд за поставки энергоресурсов, в то время как финансовая помощь Украине оценивается всего в €1 млрд. По его словам, данная цифра подтверждает необходимость снижения зависимости от российских энергоносителей.

Мы дали Украине почти €1 млрд. Это может показаться много, но €1 млрд — это то, что мы платим [Владимиру] Путину каждый день за энергию, которую он нам поставляет. <...> Мы заплатили ему €35 млрд по сравнению с €1 млрд, который мы дали Украине на вооружение, — пояснил Боррель.

Боррель заявил, что данная цифра лишь подтверждает важность снижения зависимости от российских энергоресурсов и призвал наращивать объёмы возобновляемых источников энергии. По словам чиновника, борьба с изменениями климата теперь идёт рука об руку с геополитикой.

Ранее он усомнился в возможности вступления Украины в Евросоюз из-за огромных затрат организации на страну. Так, с 2014 года Украина получила от ЕС €17 млрд, при этом стране предстоит ещё длинный путь из реформ и изменений. Так Боррель ответил на вопрос о возможности экстренного начала переговоров о приёме Украины в Евросоюз.