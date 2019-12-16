https://static.news.ru/photo/4452818a-200b-11ea-b879-fa163e074e61_660.jpg Юрий Борисов Фото: MOD Russia/Global Look Press

Заместитель председателя правительства России Юрий Борисов прибыл с двухдневным визитом в Сирию, во время которого обсудит с президентом арабской страны Башаром Асадом вопросы, касающиеся поставок сельхозпродукции и работы порта Тартус.

Среди основных тем для разговора — функционирование арендованного РФ порта Тартус, таможенные преференции для поставки в Россию сирийской сельскохозяйственной продукции. Кроме того, планируется обсудить вопросы поставки российского зерна в Сирию, передаёт ТАСС со ссылкой на представителя аппарата вице-премьера РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что крымские аграрии обеспечат поставки зерна в Сирию. Первая партия в объёме 5 тысяч тонн будет направлена в январе 2020 года, сообщил глава регионального правительства Юрий Гоцанюк. Помимо этого, отметил он, в Крым из Сирии ожидается новая поставка цитрусовых. Предыдущая была совершена в начале 2019 года.

Крым и Сирия подписали меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве на Ялтинском международном экономическом форуме, который проходил 17–20 апреля. Документ предусматривает создание на паритетных началах торгового дома и судоходной компании для обеспечения регулярных морских грузоперевозок между портами Латакии и российского полуострова.