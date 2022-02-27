Борис Титов раскритиковал действия ЦБ по ключевой ставке

Бизнес-омбудсмен Борис Титов раскритиковал нынешнее повышение ключевой ставки Центробанка до 20%. Как сказано в его пресс-релизе, поступившем в редакцию NEWS.ru, повышение ставки приведёт к дальнейшему «удавлению» российского бизнеса, уничтожению реальных производств и снижению зарплат.

Кто сегодня будет держать деньги в рублях ради 20% прибыли, когда рубль уже подешевел на 20%? И, прямо скажем, перспективы не очень. <...> Поднимая ставку, ЦБ уничтожает российские предприятия, а значит, и рабочие места, — подчёркивается в пресс-релизе.

Ранее Центробанк России заявил о повышении ключевой ставки до 20%. Как сообщается на сайте регулятора, повышение ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это поддержит финансовую и ценовую стабильность, а также защитит сбережения граждан от обесценения. Дальнейшие решения по ключевой ставке Банк России примет исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков.

В свою очередь аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский заявил, что через какое-то время после нынешнего шока российский рубль ждёт некоторое укрепление, в том числе благодаря мерам, принятым Центробанком. Однако в среднесрочной перспективе от 10 до 30 лет ситуация может измениться в худшую сторону, и российская экономика окажется в положении, схожем с Ираном.