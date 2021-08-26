Booking.com заявил о намерении обжаловать решение ФАС о штрафе

Booking разочарован решением ФАС об оборотном штрафе в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке и намерен его обжаловать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу поисковика.

Мы всегда вносили свой вклад в развитие индустрии туризма и твёрдо уверены, что наша практика паритета цен является справедливой и позволяет Booking.com поддерживать экосистему путешествий, как мы всегда это делали. Это важно особенно сейчас, в это беспрецедентное время для сферы туризма, которое продолжает оказывать огромное влияние на Booking.com, наших партнёров и отрасль в целом, — пояснили в компании.

Там добавили, что доля Booking.com на туристическом рынке составляет только 13%. При этом в Европе 63% общего объёма номерного фонда принадлежит независимым отелям, которые используют «в среднем около 6–7 каналов продаж одновременно». Это позволяет им получать доходы по максимуму.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба наложила на Booking.com оборотный штраф, поскольку сервис навязывал отельерам условия о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж гостиничных услуг, содержащихся в соглашениях, заключённых между компанией и условным отелем.