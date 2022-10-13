Большинство стран ЕАЭС перешли на оплату газа в рублях Министр по энергетике ЕЭК Кожошев: многие страны ЕАЭС перешли на оплату газа в рублях

Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

Практически все страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) согласовали переход на оплату газа в рублях. Об этом РИА Новости сообщил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев. Он также отметил, что Казахстан в настоящее время продолжает рассматривать данный вопрос.

По взаиморасчетам по газу в рамках Евразийского союза некоторые страны договорились между собой оплачивать российский газ только в российских рублях, с этим согласна Россия, Белоруссия, Армения и Кыргызстан. Казахстан сейчас в этом направлении думает, они хотят тоже торговать в национальных валютах, — сказал Кожошев.

По его мнению, в будущем торговля в национальных валютах будет становиться все популярнее, а российский рубль в этой связи продолжит укрепляться.

Ранее посол России в КНР Андрей Денисов заявил, что РФ и Китай продолжат наращивать долю расчетов в национальных валютах, но полный отказ от доллара невозможен. По его словам, полная дедолларизация невозможна, несмотря на «определенные и весьма внушительные риски», связанные с использованием доллара.

До этого доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Елена Воронкова заявила, что США не в состоянии отменить мировую тенденцию на отказ от доллара.