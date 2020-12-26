Большинство россиян ждут прибавки к зарплате в 2021 году

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Более половины работающих россиян считают, что в наступающем году их зарплаты вырастут, об этом рассказали 59% респондентов. Для 36% опрошенных важнее стабильность.

Ещё 29% надеются, что продвинутся по карьерной лестнице, а 26% признались, что мечтают работать под руководством адекватного начальства, передаёт РИА Новости со ссылкой на результаты проведённого сервисом по поиску работы исследования.

Отмечается, что чаще всего на прибавку к зарплате рассчитывают трудящиеся с доходом 30–50 тысяч рублей в месяц (66%). Молодые люди до 24 лет чаще говорили о карьерном росте и стабильности (41% и 50% соответственно). При этом о новых рабочих задачах чаще мечтают женщины.

Как писал NEWS.ru, в 2021 году уровень заработной платы в РФ может снизиться по сравнению с 2019 годом на 10,9%. Такие данные приводятся в исследовании Центра стратегических разработок. Дело в том, что предпринимателям приходится урезать зарплаты из-за сложившейся экономической ситуации, вызванной пандемией. Бизнес в таких условиях ожидает снижения выручки, операционной прибыли и спроса.