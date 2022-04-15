Большинство россиян признались в отсутствии запасов долларов на руках

Большинство россиян не имеют накоплений в наличной иностранной валюте. Такие данные опроса банка «Открытие» приводит ТАСС. В отсутствии наличных долларов, евро и других купюр признались 55% респондентов. Ещё 45% заявили, что запасы иностранной наличности у них имеются.

Больше всего обладателей наличной валюты в Центральном федеральном округе (52%) и на Урале (49%), меньше всего на Северном Кавказе (32%). Среди валют, в которых россияне хранят запасы наличных, доминируют доллар США (72%) и евро (35%). Наличные юани есть у 6% опрошенных, британские фунты стерлингов — у 3%, — говорится в сообщении банка.

В качестве подушки безопасности используют долларовые накопления 66% из тех, кто ими располагает. Ещё 30% рассказали, что используют наличные в поездках за границу, а 14% хранят её «на всякий случай».

Также 47% россиян сообщили, что не собираются покупать иностранную валюту, поскольку она им не нужна, 16% покупали раньше, но не намерены этого делать теперь, 15% не станут покупать из-за имеющихся валютных ограничений, столько же — из-за чрезмерно высокого курса. Лишь 7% сообщили, что покупали валюту раньше и намерены заниматься этим и теперь.

Банк России ранее возобновил возможность для банков продавать наличную валюту гражданам на период с 18 апреля по 9 сентября 2022 года. Отмечается, что банки получили право продавать только ту иностранную валюту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года. Ограничения на продажу были введены регулятором в начале марта.