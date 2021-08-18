Большинство россиян не смогли вовремя выплатить первый платёж по кредиту

Россияне в более чем 70% случаев просят банки отсрочить первый платёж по потребительскому кредиту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

Отмечается, что доля отсроченного первого платежа за последние пять лет составила 72%. Анализ проводился по 1,1 млн заявок на денежные ссуды за последние шесть лет.

При этом клиенты с предодобренным предложением чаще других откладывали первые выплаты по кредитам. Их доля составила 87%. В свою очередь, те, кто сам обращался за займом, принимали решение отложить первый платёж лишь в половине случаев.

Среди основных причин подобной тенденции специалисты назвали высокие суммы кредита на фоне падающих реальных доходов населения. Так, клиенты, которые брали ссуду в 90 тысяч рублей, воспользовались услугой «отложенный платёж» в 75% случаев. При займе же в 5 млн рублей доля желающих совершить это действие составила уже 89%.

При этом пол, возраст, а также семейное положение клиентов существенно не повлияли на желание потребителей отложить первый платёж по кредиту. На сложившейся ситуации также сказалась пандемия коронавируса, которая увеличила число желающих воспользоваться отсрочкой до 94% за последние полтора года.

Ранее сообщалось, что в России увеличился спрос на кредитные карточки. Так, российские банки выдали в прошлом месяце 1,3 млн кредиток, что на 4% больше, чем в июне и на 45% выше показателей за аналогичный период ковидного 2020-го.