Большинство россиян не смогли вовремя выплатить первый платёж по кредиту

Россияне в более чем 70% случаев просят банки отсрочить первый платёж по потребительскому кредиту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.
Отмечается, что доля отсроченного первого платежа за последние пять лет
При этом клиенты с предодобренным предложением чаще других откладывали первые выплаты по кредитам. Их доля составила 87%. В свою очередь, те, кто сам обращался за займом, принимали решение отложить первый платёж лишь в половине случаев.
Среди основных причин подобной тенденции специалисты назвали высокие суммы кредита на фоне падающих реальных доходов населения. Так, клиенты, которые брали ссуду в 90 тысяч рублей, воспользовались услугой «отложенный платёж» в 75% случаев. При займе же в 5 млн рублей доля желающих совершить это действие составила уже 89%.
При этом пол, возраст, а также семейное положение клиентов существенно не повлияли на желание потребителей отложить первый платёж по кредиту. На сложившейся ситуации также сказалась пандемия коронавируса, которая увеличила число желающих воспользоваться отсрочкой до 94% за последние полтора года.
Ранее сообщалось, что в России увеличился спрос на кредитные карточки. Так, российские банки выдали в прошлом месяце 1,3 млн кредиток, что на 4% больше, чем в июне и на 45% выше показателей за аналогичный период ковидного 2020-го.