Большинство россиян не поняли, зачем нужен цифровой рубль ВЦИОМ: 51% россиян не поняли, зачем нужен цифровой рубль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

51% россиян не поняли, зачем нужен цифровой рубль, свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом более 90% опрошенных оценивают нововведение положительно и лишь 8% считают это обманом, контролем и одурманиванием населения и цифровым рабством.

Кроме того, 70% опрошенных рассказали, что осведомлены о введении цифрового рубля. Остальные 30% узнали о новой форме во время опроса.

Треть россиян (30%) проявили интерес к новому средству оплаты. ВЦИОМ отмечает, что чем выше уровень образования и материального положения человека, тем выше его интерес к цифровому рублю. Среди положительных сторон введения валюты респонденты отметили прозрачность и безопасность денежных операций, облегчение жизни пользователей, экономический рост и прогресс, альтернатива другим формам денег и валютам.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 30 июля 2023 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании электронной платформы, необходимой для его оборота. Документ вступил в силу с 1 августа. Речь идет о дополнительной форме российской национальной валюты, которую будyт выпускать наряду с уже существующими формами денeг.