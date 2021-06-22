Большинство россиян хотят брать ипотеку через онлайн

В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, более 70% россиян хотят оформить кредит дистанционно. Об этом пишут «Известия».

Более 73% потенциальных заемщиков из опрошенной группы готовы хотя бы раз посетить банк. Еще около 50 % заявляют о первостепенной важности процентной ставки, а возможность дистанционного оформления лишь следующий по значимости критерий. Также около трети россиян собираются подтвердить подлинность свей подписи на дому либо через курьера банка.

Из числа тех, кто хочет провести сделку дистанционно, более 60% проживают в регионах, где в последнее время ужесточились ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Это Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Башкирия, Тульская и Калининградская области, отмечается в исследовании.

Стоит отметить, что треть россиян собираются приобрести новостройки, не посещая сам объект, в то время как на вторичном рынке этот показатель равен 9%. При этом интерес граждан к онлайн-формату сделок с каждым годом увеличивается.

Ранее стало известно, что россияне начали массово продавать ипотечные квартиры. Это произошло из-за того, что в течение прошлого года немало заёмщиков потеряли работу или стали получать значительно меньше, отчего ипотека стала неподъёмной ношей.