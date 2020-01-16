https://static.news.ru/photo/24460ee8-3848-11ea-be63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около 75% опрошенных граждан РФ собираются поменять работу в 2020 году. Почти половина (53%) из них — по причине низкой зарплаты. 24% хотят попробовать себя в чём-то новом.

Чрезмерная загруженность заставила подумать об уходе 6% участников исследования. Напряжённые отношения с начальством и коллегами стали причиной смены работы для 3,5% и 0,5% людей соответственно, передаёт портал Работа.ру.

Примерно 13% респондентов пожаловались на слишком большое расстояние от дома до работы, неудобный график, смену места жительства и несоответствие работы полученному образованию. В опросе приняли участие 3 тысячи работающих россиян старше 18 лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что для снижения уровня бедности в России нужно повышать зарплаты, а не социальные пособия. Только в таком случае поставленная к 2024 году задача станет реализуемой, высказал мнение первый замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.

В марте 2018 года президент Владимир Путин поставил задачу снизить уровень бедности в стране в два раза к 2024 году. По данным Росстата, в 2019 году за чертой бедности жили больше 13% россиян.