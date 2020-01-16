Около 75% опрошенных граждан РФ собираются поменять работу в 2020 году. Почти половина (53%) из них — по причине низкой зарплаты. 24% хотят попробовать себя в чём-то новом.
Чрезмерная загруженность заставила подумать об уходе 6% участников исследования. Напряжённые отношения с начальством и коллегами стали причиной смены работы для 3,5% и 0,5% людей соответственно,
Примерно 13% респондентов пожаловались на слишком большое расстояние от дома до работы, неудобный график, смену места жительства и несоответствие работы полученному образованию. В опросе приняли участие 3 тысячи работающих россиян старше 18 лет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что для снижения уровня бедности в России нужно повышать зарплаты, а не социальные пособия. Только в таком случае поставленная к 2024 году задача станет реализуемой, высказал мнение первый замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.
В марте 2018 года президент Владимир Путин поставил задачу снизить уровень бедности в стране в два раза к 2024 году. По данным Росстата, в 2019 году за чертой бедности жили больше 13% россиян.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен