Большинство корпоративов в крупных компаниях РФ пройдёт онлайн

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Многие крупнейшие российские компании решили провести новогодние вечеринки для своих сотрудников в удалённом формате. Почти у половины компаний из сегмента малого и среднего бизнеса нет денег даже на онлайн-корпоративы. Тем не менее почти треть работодателей собирается порадовать свои коллективы подарками и премиями к празднику.

Для сотрудников крупных компаний вести онлайн-вечеринки приглашены звёзды, например Иван Ургант. Также работники смогут принять участие в онлайн-марафонах с мастер-классами (например, по украшению ёлки или приготовлению глинтвейна), подключиться к специальному новогоднему радио, поиграть в «тайного Санту» и так далее, пишут «Известия».

При этом в некоторых фирмах праздники будут длиться несколько дней, в каждый из которых предусмотрены различные активности в Интернете.

Более 43% компаний малого и среднего бизнеса Москвы и Подмосковья не имеют финансовой возможности провести корпоративную вечеринку в каком-либо формате. 32% руководителей из числа опрошенных собираются премировать сотрудников и вручить им подарки, а 7% — провести офлайн-вечеринки с выездом в регионы, где ограничения по коронавирусу мягче, чем в столице.

Руководитель бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский добавил, что, хотя стоимость проведения корпоратива на одного человека в 2020 году составит 3–5 тысяч рублей (это вдвое меньше, чем в предыдущем), бизнес старается экономить и не готов даже к таким тратам.

Как писал NEWS.ru, «ковидные» ограничения, введённые столичным мэром Сергеем Собяниным на два месяца (вплоть до 15 января 2021 года), заметно сократили доступные варианты празднования Нового года для москвичей. Многие, по всей видимости, будут отмечать праздник дома, в кругу семьи, часть горожан отправится в гости к друзьям или родственникам, кто-то поедет на дачу, а кто-то захочет снять коттедж в Подмосковье. Последний вариант в этом году обойдётся гораздо дороже, чем раньше.