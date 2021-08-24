Больше трети россиян не покупали необходимые продукты из-за бедности

За последние полгода 39% опрошенных россиян отказывались от покупки необходимых продуктов питания из-за нехватки денег и бедности. Такие данные предоставил Левада-Центр (признан в РФ иностранным агентом).

Необходимую одежду и обувь не смогли себе позволить 52% респондентов. Крупные покупки для дома — 71%.

Также в июле 2021-го более трети россиян (37%) заметили значительный рост цен на товары и услуги — больше чем на 30% за год. Количество таких ответов уменьшалось с 2015 по 2020 год, но снова стало увеличиваться.

При этом лишь один из десяти человек считает , что цены остановят рост или даже начнут уменьшаться. Большинство уверено, что стоимость товаров и услуг продолжит расти.

Ранее в Кремле оценили ситуацию с растущими ценами на продукты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правительство полностью контролирует рост цен на продукты и занимается этой проблемой на регулярной основе. Песков также отметил, что меры по борьбе с повышением цен разрабатываются согласно прямому поручению президента Владимира Путина.