Больше половины выручки Apple принесли продажи iPhone

Компания Apple опубликовала отчёт за II квартал финансового года (завершился 27 марта). По данным корпорации, больше половины квартальной выручки ей принесли продажи iPhone.
Общая выручка организации
Чистая прибыль Apple выросла больше чем в два раза — с $11,2 млрд до $23,6 млрд. На фоне таких хороших результатов в Купертино решили увеличить дивиденды на 7%, до $0,22 за акцию, а также выкупить акции на $90 млрд. В 2020 году корпорация выкупила акций на $50 млрд, а в 2019 году — на $75 млрд.
На финансовых результатах компании не сказалось продолжающееся судебное разбирательство с Epic Games. Дело началось с конфликта на фоне удаления из AppStore игры Fortnite. В Купертино обвинили разработчика игры в нарушении правил сервиса — в приложение добавили два способа оплаты встроенных покупок: через AppStore с комиссией и через сайт Epic Games дешевле. Разработчик объяснил, что принял такое решение, чтобы не отдавать комиссию с продаж держателям платформы, так как «Apple злоупотребляет своим положением на рынке и нарушает антимонопольное законодательство», а сама Epic Games только добивается честной конкуренции.
В августе 2020 года Epic Games подала в суд на Apple, назвав компанию «монстром, пытающимся контролировать рынки». В сентябре того же года в Купертино ответили встречным иском за нарушения условий контракта. В иске говорилось, что игровой разработчик показывает себя «современным Робин Гудом», а в реальности просто не хочет платить за использование благ AppStore.
После удаления Fortnite из AppStore аудитория игры упала на 60%.