Больше половины выручки Apple принесли продажи iPhone

https://static.news.ru/photo/272ca926-a8dd-11eb-9cd1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания Apple опубликовала отчёт за II квартал финансового года (завершился 27 марта). По данным корпорации, больше половины квартальной выручки ей принесли продажи iPhone.

Общая выручка организации выросла на 53,7%, до $89,6 млрд, а продажи смартфонов поднялись на 65,5%, до $47,9 млрд. Также возросли продажи компьютеров Mac (на 70%, до $9,1 млрд), планшетов iPad (на 78,9%, до $7,8 млрд) и продажи аксессуаров (на 25%, до $7,8 млрд). Онлайн-сервисы корпорации принесли ей $16,9 млрд, что также на 26,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чистая прибыль Apple выросла больше чем в два раза — с $11,2 млрд до $23,6 млрд. На фоне таких хороших результатов в Купертино решили увеличить дивиденды на 7%, до $0,22 за акцию, а также выкупить акции на $90 млрд. В 2020 году корпорация выкупила акций на $50 млрд, а в 2019 году — на $75 млрд.

На финансовых результатах компании не сказалось продолжающееся судебное разбирательство с Epic Games. Дело началось с конфликта на фоне удаления из AppStore игры Fortnite. В Купертино обвинили разработчика игры в нарушении правил сервиса — в приложение добавили два способа оплаты встроенных покупок: через AppStore с комиссией и через сайт Epic Games дешевле. Разработчик объяснил, что принял такое решение, чтобы не отдавать комиссию с продаж держателям платформы, так как «Apple злоупотребляет своим положением на рынке и нарушает антимонопольное законодательство», а сама Epic Games только добивается честной конкуренции.

В августе 2020 года Epic Games подала в суд на Apple, назвав компанию «монстром, пытающимся контролировать рынки». В сентябре того же года в Купертино ответили встречным иском за нарушения условий контракта. В иске говорилось, что игровой разработчик показывает себя «современным Робин Гудом», а в реальности просто не хочет платить за использование благ AppStore.

После удаления Fortnite из AppStore аудитория игры упала на 60%.