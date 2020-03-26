https://static.news.ru/photo/bc09e764-6ec5-11ea-9611-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Агентство по страхованию вкладов сообщило о размерах банковских вкладов россиян. По данным организации, совокупная доля вкладов граждан, малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей в российских банках, превышающих 1 млн рублей, составляет 55,3%.

При этом средняя сумма, которую физические лица оставляли в банках по состоянию на 1 января 2020 года, составила 172 тысячи рублей. Более 99% открытых вкладов не превышают страховой лимит в 1,4 млн рублей, передаёт ТАСС.

Накануне президент Владимир Путин говорил, что введение налога на доход с вкладов и вложений в ценные бумаги объёмом больше миллиона рублей коснётся только 1% вкладчиков.

Как писал NEWS.ru, 25 марта Путин выступил с обращением, в котором рассказал о мерах поддержки россиян и российских компаний в условиях надвигающейся эпидемии. Помимо прочего, глава государства объявил налоговые каникулы для бизнеса и предложил банкам предоставлять россиянам отсрочки по кредитам.