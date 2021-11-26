«Большая трагедия»: Зеленский охарактеризовал «Северный поток — 2»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал газопровод «Северный поток — 2» трагедией для страны, а также призвал страны ЕС и США выполнить все обещания по обеспечению энергетической безопасности Украины ввиду запуска проекта. Об этом глава украинского государства сообщил на пресс-конференции в Киеве, передаёт ТАСС.

Это «Северный поток — 2» не просто бизнес, для нас это большая трагедия, — цитирует его агентство.

Он добавил, что даже если «Северный поток — 2» будет запущен, Украина должна сделать всё, чтобы то, что гарантировали другие европейские государства и США, «в плане обеспечения энергетической безопасности», было выполнено.

Должны быть конкретные вещи, каждая из сторон должна выполнять свои обязанности и обещания, — резюмировал Зеленский.

Ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» может затянуться до 8 мая 2022 года, хотя о завершении его строительства «Газпром» заявил ещё 10 сентября. До этой даты немецкие регуляторы и власти Евросоюза будут решать, выдать ли разрешение на использование газопровода. На скорость принятия решений повлияет энергетическая ситуация в Европе, которая может усугубиться в ближайшее время.

Ранее сенатор-республиканец Джим Риш на слушаниях в комитете сената по иностранным делам обвинил президента США Джо Байдена в бездействии в отношении «Северного потока — 2» и предположил, что действия американских властей не соответствуют решениям конгресса и принятым законам.