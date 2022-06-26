«Большая семёрка» захотела установить предельные цены на нефть из России Правительство ФРГ: G7 ведёт обсуждение установления предельных цен на нефть из России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидеры стран Группы семи (G7) ведут конструктивное обсуждение вопроса установления предельных цен на нефть из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве Германии. Целью такого установления называют лишение России выгоды от роста цен на энергетическом рынке.

В кругу «семерки» идет активное и конструктивное обсуждение того, как введение такой предельной стоимости может работать, — сообщил источник.

Он также добавил, что G7 находится на пути достижения решения вопроса и дискуссии ведутся «в правильном направлении».

Представители G7 полагают, что подобные меры смогут лишить Россию выгоды, получаемой от роста цен на энергетическом рынке, что не позволит ей продолжать специальную операцию на Украине. Кроме того, необходимо предотвратить дальнейшие скачки цен на нефть.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на саммите «Большой семёрки» (G7), который состоится 26–28 июня, будут представлены новые санкции в адрес России из-за ситуации на Украине. Он отметил, что на встрече также будут обсуждаться возможные меры для борьбы с экономическим кризисом в мире.