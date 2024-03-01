Болгария прекращает импорт российской нефти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Болгария с 1 марта прекращает импорт нефти из РФ, передает агентство EFE. По его данным, таким образом страна досрочно отказалась от действующего для нее до конца 2024 года освобождения от запрета на ввоз этого энергоресурса из России.

Отмечается, что 1 марта вступило в силу решение парламента Болгарии, по которому был утвержден график, предусматривающий сокращение импорта вдвое с 1 января, а впоследствии — до 25% с 1 февраля, а также полную его остановку с 1 марта. Болгария и ряд других стран ЕС были освобождены Брюсселем от запрета на импорт российской нефти до конца 2024 года, но правительство республики решило отказаться от сырья из РФ досрочно.

Ранее представитель британского Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Ольга Димитреску сообщила, что страны G7 намерены ограничить возможности России по использованию «теневого флота» судов для транспортировки нефти. По ее словам, в рамках этих усилий проводятся обсуждения с правительствами ряда стран, затрагивающие вопросы морских и экологических рисков, возникающих при действиях РФ, передает агентство Bloomberg.

Представитель OFSI заявила, что во II квартале текущего года предполагается усилить контроль за соблюдением потолка цен. Также будут приниматься меры в отношении игроков, «которые вовлечены в нечестные практики». Димитреску указала, что приоритетом является «ужесточение надзора за соблюдением и исполнением этого механизма».

В начале января издание The Independent писало, что европейские страны продолжают закупать нефть у РФ. По информации СМИ, они делают это не напрямую, а через Индию. При этом объемы закупок являются беспрецедентными. В публикации уточняется, что импорт нефти из Индии достиг рекордного уровня, а поставки сырого топлива в страну увеличились более чем в два раза.