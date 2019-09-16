https://static.news.ru/photo/36bdf894-d86f-11e9-9a68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

59% жителей России не имеют личных накоплений. Тем, кто всё же копит на чёрный день, всё реже удаётся откладывать, следует из опроса граждан.

Исследование проводили банк «Открытие» и страховая компания «Росгосстрах Жизнь». В нём приняли участие 1500 респондентов.

Только 15% опрошенных сообщили, что за прошедшие пять лет они увеличили размер регулярной суммы в копилку, — говорится в аналитике.

Комфортный для накопления уровень дохода, по мнению 27,1% опрошенных, варьируется от 45–55 тыс. рублей в месяц на одного члена семьи. 20,9% опрошенных указали, что готовы откладывать средства при доходах свыше 55 тыс. рублей. 17,5% — при 25–35 тыс. рублей, 10,6% респондентов назвали комфортным для накопления доход в 15–25 тыс. рублей. Почти 2% опрошенных считают возможным откладывать деньги при доходе в 10–15 тыс. рублей.

Большая часть опрошенных (23,9%) заявила, что откладывает средства «без конкретной цели, на чёрный день».

Ранее Росстат сообщил об увеличении численности населения с доходами ниже прожиточного минимума. В первом полугодии текущего года бедных стало больше на 0,2 млн человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На данный момент число бедных в России составляет 19,8 млн человек. Общий уровень бедности вырос с 13,3% до 13,5%, сообщает ведомство. Во II квартале этого года уровень бедности вырос с 12,5% до 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В I квартале — с 13,9% до 14,3%.