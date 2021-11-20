Более половины россиян захотели приобрести жильё в ипотеку

Более половины россиян намерены взять ипотеку, почти треть из них надеются уложиться в 3–5 миллионов рублей, говорится в исследовании платформы залогового кредитования Online-Ipoteka, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Исследование проводилось в ноябре среди 4200 совершеннолетних жителей из всех регионов страны.

Больше половины (52%) россиян планируют взять ипотечный кредит. Порядка 31% опрошенных задумываются о такой возможности, но пока не определились с планами. Не рассматривают ипотеку 17% респондентов, — выяснили аналитики.

При этом чуть более четверти (27%) граждан, которые хотят купить жильё в кредит, планируют оформить его в течение ближайшего года, около 36% — в ближайшие 2-3 года, а 29% — в течение пяти лет. Затруднились назвать сроки 8% респондентов.

Почти треть (32%) будущих ипотечников рассчитывают на кредит в размере 3–5 миллионов рублей, ещё 31% опрошенных — в 5–10 миллионов рублей. Более 10 миллионов рублей кредитных средств на покупку жилья планируют взять 21% граждан, а сумму в пределах 3 миллионов рублей — лишь 16% респондентов.

Треть опрошенных, которые не собираются брать ипотеку в принципе, основным сдерживающим фактором назвали низкий доход, каждый четвёртый респондент признался в наличии нескольких кредитов, ещё 23% респондентов не устраивают высокие цены на жильё, примерно 22% россиян боятся потерять источник дохода. Около 16% опрошенных считают ставки по ипотечным кредитам слишком высокими.

Ранее стало известно, что в октябре средний размер ипотечного кредита вырос на 4,5% с сентября и составил 3,74 млн рублей. При этом количество выданных кредитов сократилось на 1,6%. Эксперты ожидают, что выдача кредитов вырастет на 10–15% к Новому году.