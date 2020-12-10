Более двух миллионов россиян пополнили ряды злостных неплательщиков

https://static.news.ru/photo/315f6afc-3b35-11eb-9578-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число злостных неплательщиков по кредитам в России выросло за 2020 год более чем на 2,1 млн человек и достигло 11,7 млн, следует из данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В этой статистике учтены только самые «плохие» долги, подлежащие взысканию по решению судебных органов. По итогам десяти месяцев 2020 года рассмотрено 11,7 млн дел о взыскании задолженности с физических лиц в пользу банков, в 2019 году — 9,6 млн, пишут «Известия».

В 2020 году судебные приставы взыскали 111,3 млрд рублей, при этом наиболее часто арест накладывается на автомобили и недвижимость россиян. По состоянию на 1 ноября 2020 года наибольшее число злостных неплательщиков по кредитам проживает в Краснодарском и Красноярском краях, Башкортостане, Свердловской и Челябинской областях.

Как считает президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев, рост числа неплательщиков связан с ухудшением финансового положения россиян на фоне пандемии и введённых в связи с эпидемиологической ситуацией ограничений. Однако число принципиальных неплательщиков, которые не собираются рассчитываться с долгами, напротив, снизилось.

Согласно информации Центробанка, в начале октября 2020 года сумма просроченной задолженности по кредитам физических лиц достигла 911,8 млрд рублей против 798 млрд в предыдущем году. Как сообщил директор компании «Национальная служба взыскания» Роман Волосников, средняя сумма просроченной задолженности — 120 тысяч рублей, средний платёж — 5–6 тысяч.

Мехтиев прогнозирует, что рост числа должников продолжится и достигнет максимума в I квартале 2021 года при позитивном сценарии.

Большинство просьб россиян об упрощённом банкротстве забраковали. Возвращено заявителям 3926 из 5313 обращений от граждан, желающих оформить внесудебное банкротство, сообщили в «Федресурсе» (ведёт единый федеральный реестр сведений о банкротстве). По данным Минэкономразвития, массовые отказы связаны с тем, что пытаются оформить банкротство лица, которые не могут воспользоваться данной возможностью, писал NEWS.ru.