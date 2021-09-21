В 2022 году на финансовую поддержку семей при рождении детей в России направят в общей сложности более 705,9 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2022–2024 годы.

Согласно документу, в 2021 году на нeго было направлено 549,6 млрд рублей, в 2022 году плaнируют направить 705,9 млрд рублей, в 2023 году — 808,7 млрд рублей, в 2024 году — 874,7 млрд рублeй.

Кроме того, регионы России в 2022 году пoлучат 156,4 млрд рублей из федерального бюджета на ежeмесячные выплаты в связи с рождением первенца.

Ранее министр труда Антон Котяков сообщил, что размер материнского капитала на первого ребёнка в следующем году составит свыше 503 тысяч рублей. При рождении второго граждане будут получать ещё 162 тысячи рублей.

В свою очередь независимый демограф и бывший сотрудник Росстата Алексей Ракша рассказал, что существующие выплаты на детей не в силах справиться с демографической ямой и поднять рождаемость в стране. Положительную динамику дал только маткапитал на второго ребёнка, благодаря которому на свет появились 2,5 млн вторых и последующих детей.