Более 60 новых «Макдоналдсов» привлекут в Подмосковье миллиарды инвестиций

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В Госдуме подвели промежуточные итоги действия «закона о приземлении». Из 13 компаний, подпадающих под требование закона, больше половины начали «приземление», а Apple и Spotify полностью его выполнили, заявил председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, добавив, что против «уклонистов» Роскомнадзор начнёт применять меры принуждения.

У нас есть «отличники» — компании, которые полностью выполнили требования закона (Apple, Spotify); есть даже компании, которые проявили инициативу и, не попав в первый список РКН, открыли представительства на территории...