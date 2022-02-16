Более 60 новых «Макдоналдсов» привлекут в Подмосковье миллиарды инвестиций
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
18:39, 16 февраля 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Свыше 60 «Макдоналдсов» откроются в Московской области в следующие пять лет, сообщает телеканал «360». Благодаря этому появятся шесть тысяч рабочих мест, а инвестировать в развитие сети в регионе намерены семь млрд рублей.
Запланированное расширение сети позволит создать ещё шесть тысяч рабочих мест. Также это дополнительные налоги — в прошлом году они превысили 840 млн рублей, — заявили в пресс-службе губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.
Сейчас в Подмосковье работают 142 «Макдоналдса». Выбрать место для строительства новых точек поможет Министерство сельского хозяйства и продовольствия области.
Мы в постоянном контакте с «Макдоналдс». Примем активное участие в подборе участков. Уже сейчас доля подмосковных продуктов и упаковки, поставляемых в «Макдоналдс», порядка 40%, — сообщил министр продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.
Ранее сообщалось, что популярный и понятный для обывателей «индекс бигмака» труден при подсчёте, потому что «Макдоналдс» использует локальных поставщиков сырья и его стоимость может отличаться в каждой стране. Аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов отметил, что статус «Макдоналдса» и качество еды отличаются: в западной Европе и США это скорее дешёвая закусочная, в то время как в Восточной Европе и Азии — семейное кафе.