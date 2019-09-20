Государство потратит более 400 млрд рублей на развитие городской среды в 2020-2022 годах. Об этом рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, на эти цели деньги будут выделены из федерального бюджета.
Премьер сделал это заявление на форуме «Среда для жизни: города», передаёт
Как ранее писал News.ru, основные параметры бюджета и прогноза социально-экономического развития России были одобрены правительством страны.
Все вопросы будут доработаны кабинетом министров в течение десяти дней.