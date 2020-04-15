Более 1 млн россиян обратились за выплатами к государству

https://static.news.ru/photo/829b6a4e-7f27-11ea-be16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил число россиян, которые обратились за дополнительными выплатами к государству в размере пяти тысяч рублей. Их оказалось более одного миллиона человек.

За назначением ежемесячной выплаты в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трёх лет на текущий момент уже обратились более 1 млн семей, имеющих право на материнский капитал, — цитирует Котякова ТАСС.

Согласно указу, который подписал президент, выплаты осуществляются на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет. Сумма этих денежных средств не учитывается в составе доходов семьи при предоставлении ей иных мер социальной поддержки. За материальной поддержкой граждане страны смогут обратиться до 1 октября 2020 года.

Как ранее писал NEWS.ru, о материальной помощи попросили десятки тысяч россиян, которые из-за пандемии не могут вернуться на родину.