Богаче не стали: экономист о росте индекса «свободных денег»

https://static.news.ru/photo/5a419524-7b74-11eb-b701-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экономист Денис Ракша высказался о росте индекса так называемых свободных денег. Рост этого показателя был замечен в января текущего года.

Специалист пояснил, что свободные деньги — это разница между всеми доходами и обязательными расходами, не считая выплат по кредитам. Он полагает, что в какой-то момент доходы россиян выросли, однако заметил, что богаче они от этого не стали.

Вероятно, дело в том, что в декабре президент пообещал семьям с детьми дополнительные выплаты по пять тысяч рублей. Скорее всего, в декабре их не успели выплатить, а отдали в январе. Так что просто нужно понимать, куда смотреть, — сказал Ракша.

Он также предположил, что колебание этого индекса зависит от сезона. Тем не менее наблюдения за ним ведутся всего два года, поэтому делать какие-либо пока рановато.

В пользу сезонности говорит, например, то, что в январе меньше обязательных трат на транспорт — там около двух недель каникул. Плюс в январе люди, как правило, меньше лечатся, — уточнил специалист.

Тем не менее индекс «свободных денег» состоит из множества факторов. Из-за их изменения в нём возможны резкие скачки, поэтому делать вывод, что россияне стали богаче на основании этого показателя, попросту некорректно, передаёт «Радио 1».

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