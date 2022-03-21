Индия будет обходить санкции для торговли с Россией

Индия планирует обойти санкции США, чтобы торговать с Россией, об этом сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на телеканал BNN Bloomberg. По словам аналитиков, индийские компании уже стараются приобрести как можно больше российской нефти марки Urals, поскольку из-за отказа США от её импорта РФ сделала на энергоноситель скидку. При этом, по мнению авторов публикации, в данном случае важную роль играют не только скидки, но и крепкие партнёрские отношения Москвы и Нью-Дели.

Индия и Россия имеют давние отношения, которые охватывают такие секторы, как оборона и безопасность, а закупки нефти вторым по величине импортёром Азии пополняют казну Кремля, поскольку он борется с финансовыми санкциями, — говорится в статье.

Уточняется, что в связи с экономическими санкциями Запада Индия рассматривает обходные пути, включая платежи в рупиях вместо долларов США для покупки нефти.

По данным индийского правительства, в 2021 году на нефть из России приходилось 2% от общего объёма зарубежных закупок, это порядка 33 миллионов баррелей. Тем временем Ближний Восток был крупнейшим поставщиком в Индию. Однако в настоящее время ситуация может измениться, так как нефтеперерабатывающие компании страны хотят купить нефть Urals с поставкой в мае и июне. Кроме того, Indian Oil Corp уже имеет сделку с ПАО «Роснефть» на поставку почти 15 миллионов баррелей в 2022 году.

Ранее кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов заявил, что Индия намерена продолжать сотрудничать с Россией, чтобы не дать ей сблизиться с Китаем на фоне западных санкций. Возможное попадание России в «китайские объятия» очень волнует индийскую сторону, считает он.