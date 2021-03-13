Блюда в ресторанах могут подорожать из-за роста цен на продукты

https://static.news.ru/photo/10bed07a-84a6-11eb-9b3b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Блюда в российских заведения общепита могут в скором времени подорожать из-за роста себестоимости продуктов. Рестораторы экономят на салфетках и столовых приборах, ищут способы избежать повышения цен, но сокращать расходу уже некуда.

По словам участников рынка, стоимость блюд в ресторанах, кафе и заведениях фастфуда может вырасти уже через месяц-полтора. Точных данных, насколько подорожает ресторанная еда нет, но рост стоимости блюд буде пропорционален росту цен на продукты, сообщает РБК.

Заведения общепита стараются сдержать цены, чтобы сохранить потребительскую активность, но это является сложной задачей, учитывая убытки отрасли из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Власти стремятся стабилизировать цены на продукты. Однако они в первую очередь озабочены сдерживанием роста в магазинах.

Ранее NEWS.ru писал, что птицефабрики могут прекратить производство премиальных товаров, таких, как отборное яйцо и грудинка. Им предложено сконцентрироваться на выработке более дешёвых продуктов — тушки бройлера и яйца С2. Это позволит сократить затраты на изготовление продукции, а также предложить её более недорогой вариант.