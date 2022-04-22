Bloomberg: в Японии не хотят выходить из энергетической отрасли России

Японские компании опасаются выходить из энергетических проектов России. В Токио считают, что на освободившееся место быстро найдутся другие игроки, сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает , что в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» долей в 22,5% владеют компании Mitsubishi и Mitsui. Добываемое там топливо в основном предназначено для Японии.

Выход из проекта создаст для Токио две проблемы. Во-первых, придётся искать альтернативные источники энергии на рынке, в настоящее время уже перегруженном. Во-вторых, как отметил министр торговли страны Коити Хагиуда, отказ от участия в «Сахалине-2» приведёт к рекордному росту цен на сырьё.

Если Япония выйдет из проекта, его купит третья сторона, — пояснил чиновник.

Ранее стало известно, что верхняя палата японского парламента приняла закон, который содержит очередные санкционные меры в отношении России. В частности, предусматривает повышение таможенных тарифов на морепродукты из РФ и регулирование операций с криптовалютами. Новые тарифы будут действовать до апреля 2023 года.