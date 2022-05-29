Bloomberg: владельцам российских евробондов не выплатили $100 млн Bloomberg: правительство РФ просрочило дедлайн по выплатам евробондов

Фото Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global look Press

Владельцы российских еврооблигаций 27 мая не получили выплаты в евро и долларах на сумму в размере $100 млн. В итоге наступил 30-дневный льготный период, в течение которого власти РФ должны будут исправить возникшую ситуацию, пишет Bloomberg. Журналисты агентства отметили, что речь идет о выплатах по евробондам на сумму в объеме $71,25 млн и €26,5 млн ($28,5 млн).

Очередной платеж по облигациям находится под вопросом, а Кремль пытается найти путь к отступлению. По состоянию на вечер пятницы (27 мая. — NEWS.ru) купонные выплаты в евро и долларах на сумму около $100 млн не поступили на счета инвесторов, что привело к 30-дневному льготному периоду, — сообщили в агентстве.

Чуть позже в этот же день представители Национального расчетного депозитария (НРД) РФ сообщили, что средства списались со счетов организации в пользу депонентов, пишет РБК. Российские власти сообщили о прошедшей выплате купонных доходов по европейским облигациям НРД, а это означает, что обязательства были выполнены.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия продолжит обслуживать госдолг и будет стремиться избежать дефолта, так как страна намерена сохранить статус надежного заемщика и надежного партнера. По этой причине, даже несмотря на ограничения со стороны Запада, Россия будет обслуживать свой долг.