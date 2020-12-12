Bloomberg: США не смогли остановить строительство «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/c22de9b6-3da4-11eb-b3af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Санкции США не смогли предотвратить строительство российского газопровода «Северный поток — 2», признало деловое американское агентство Bloomberg, после начала работ на Балтике трубоукладочным судном «Фортуна».

Судно Fortuna начинает прокладку двух параллельных участков подводного трубопровода «Северного потока — 2», сообщили в Управлении водных путей и судоходства Германии в городе Штральзунд, — отмечает Bloomberg.

Агентство указывает, что «Фортуна» проложит участок трубопровода длиной 2,6 км (1,6 мили) в водах Германии на глубине менее 30 метров. До завершения строительства 1230-километрового трубопровода оставалось несколько недель, когда работы были остановлены год назад после того, как президент США Дональд Трамп наложил санкции на компании, работающие над укладкой труб, напоминает агентство.

Нитки газопровода полностью уложены, за исключением участка в 160 километров, большая часть из которого будет проходит по датским водам.

Российская газовая компания ПАО «Газпром», которой принадлежит проект, втихаря работает над способами возобновления работы, несмотря на санкции <...>. Возобновление строительства газопровода является ключом к доставке природного газа из России в Германию для распределения по остальной Европе, — уверено Bloomberg.

Как сообщал NEWS.ru, ранее американские СМИ привели слова неназванного высокопоставленного представителя правительства США, который заявил, что проект российского газопровода «Северный поток — 2» не имеет ни единого шанса на то, чтобы быть реализованным.