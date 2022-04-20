Bloomberg сообщает о сокращении отгрузки нефти из России

Отгрузки российской нефти по морю в период с 8 до 15 апреля сократились на 25%, сообщает агентство Bloomberg. По некоторым направлениям наблюдается минимальная отгрузка топлива за два месяца.

Как сообщило агентство, за указанный период с российских экспортных терминалов 30 танкерами было отгружено около 21,8 млн баррелей, то есть в среднем отгрузка по морю держалась на уровне 3,12 млн баррелей в день.

Отмечается, что объёмы нефти, отправляемые в Азию из портов на черноморском, балтийском и арктическом побережьях, упали до минимума за два месяца.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что нефть и газ из России не удастся заменить на мировом рынке в ближайшие 5–10 лет. Он отметил, что заявления об отказе использовать российские энергоресурсы также приводят к повышению цен на рынке.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов также рассказал, что цена нефти в ближайшее время может колебаться в коридоре $80–150 за баррель. Он добавил, что задача ведомства не в том, чтобы делать прогнозы по ценам на нефть, а в обеспечении функционирования нефтяной отрасли. Глава Минэнерго отметил, что Москва готова продавать нефть дружественным странам в любом диапазоне цен.