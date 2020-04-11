Bloomberg: Saudi Aramco не спешит объявлять цены на нефть

https://static.news.ru/photo/ae2b0490-7be3-11ea-a2cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: saudiaramco.com

Компания Saudi Aramco отложила на сутки объявление цен на нефть. Это связано с идущими переговорами по сделке ОПЕК+. Очередной этап дискуссий продолжится 11 апреля 2020 года.

Общие намерения ОПЕК+ таковы: понизить суточную добычу чёрного золота в мае-июне 2020-го на 10 млн баррелей. Позже, до конца года, коррективы составят 8 млн б/с, до 30 апреля 2022-го — 6 млн б/с, передаёт Bloomberg.

За точку отсчёта взяли уровень производства в октябре 2018 года. Для РФ и Саудовской Аравии, лидеров ОПЕК+, установили отдельную цифру — 11 млн б/с. В соглашении говорится только про нефть без конденсата.

Мировые цены на топливо рухнули 9 марта более чем на 30%. Поводом стал провал переговоров о сокращении добычи между РФ и саудитами на фоне снижения потребления нефти.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость российской нефти сорта Urals в Северо-Западной Европе с 1 апреля 2020 года выросла в два раза: c $10,54 до $20,3 за «бочку». Подорожание связывают с ожиданием новой сделки ОПЕК+ по сокращению добычи чёрного золота.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.