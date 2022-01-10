Bloomberg: санкции против России негативно отразятся на экономике Европы

В Евросоюзе высказывают опасения, что введение нового пакета санкций в отношении России может вызвать серьёзные негативные последствия для европейской экономики, пишет Bloomberg. Авторы материала уверены, что ограничительные меры Запада в ответ на предполагаемое «вторжение» РФ на Украину могут затронуть их собственные банковский и энергетический секторы, добавляя, что Россия в ответ также может ограничить поставки газа в Европу.

Источники агентства, знакомые с ситуацией, отметили , что в ЕС обеспокоены повышением риска разлада с США в связи с конфронтацией стран по вопросам безопасности и возможными санкциями против России. По их словам, в Евросоюзе твёрдо намерены принять новый пакет санкций, при этом экспертная группа проводит оценку их последствий. Собеседники Bloomberg предположили, что в ответ на ограничения Россия может сократить поставки газа в ЕС, что приведёт к дальнейшему росту цен на энергоносители.

Другим аргументом против введения ограничений является тот факт, что решение об одобрении нового пакета санкций должны принять все 27 стран — участниц Евросоюза, мнения которых о России разнятся.

Ранее источники CNN заявили, что власти США пока не определились с санкциями против России в случае её вторжения на Украину. По их словам, это связано с опасениями возможного ответа Москвы, который может обернуться тяжёлыми последствиями для экономики Штатов и их союзников.

По данным собеседников издания, новые санкции в отношении России могут затронуть её банковский и энергетический секторы. Наряду с этим в Белом доме рассматривают возможность ограничить РФ доступ к торговле долговыми обязательствами, отключения её от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.