Bloomberg: санкции против России негативно отразятся на экономике Европы

В Евросоюзе высказывают опасения, что введение нового пакета санкций в отношении России может вызвать серьёзные негативные последствия для европейской экономики, пишет Bloomberg. Авторы материала уверены, что ограничительные меры Запада в ответ на предполагаемое «вторжение» РФ на Украину могут затронуть их собственные банковский и энергетический секторы, добавляя, что Россия в ответ также может ограничить поставки газа в Европу.
Источники агентства, знакомые с ситуацией,
Другим аргументом против введения ограничений является тот факт, что решение об одобрении нового пакета санкций должны принять все 27 стран — участниц Евросоюза, мнения которых о России разнятся.
Ранее источники CNN заявили, что власти США пока не определились с санкциями против России в случае её вторжения на Украину. По их словам, это связано с опасениями возможного ответа Москвы, который может обернуться тяжёлыми последствиями для экономики Штатов и их союзников.
По данным собеседников издания, новые санкции в отношении России могут затронуть её банковский и энергетический секторы. Наряду с этим в Белом доме рассматривают возможность ограничить РФ доступ к торговле долговыми обязательствами, отключения её от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.