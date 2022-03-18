Bloomberg: санкции против России осложнили продажу нефти и газа Китаю

Американское издание Bloomberg сообщило, что спецоперация России на Украине и санкции против РФ осложнили поставки нефти и газа в Китай. Отмечается, что китайские инвесторы и кредиторы избегали российские поставки угля, СПГ и сырой нефти. Несмотря на это эксперты считают, что эта ситуация является временной.

Китайские покупатели и кредиторы, финансирующие их покупки, в значительной степени избегали российских поставок угля и СПГ, а также сырой нефти, — сказано в материале.

Журналисты при этом передают, что китайский импорт столкнулся с логистическими проблемами из-за низких транспортных мощностей. Издание также подчёркивает, что для Китая более значим доступ к финансовой системе США, чем сделки с Россией.

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир ранее выступил с призывом к немцам сократить потребление мяса ради борьбы с Россией. По его словам, Москва использует поставки продовольствия в качестве оружия. Глава ведомства напомнил, что сам он является вегетарианцем. Он также призвал жителей Германии осуществлять покупки сознательно, чтобы выбрасывать меньше продуктов.