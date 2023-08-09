Bloomberg: рубль попал в тройку худших валют Bloomberg: рубль попал в тройку худших валют «развивающихся» рынков мира

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рубль ослаб по отношению к доллару в 2023 году на 23%, сообщает Bloomberg. По мнению аналитиков агентства, таким образом, российская валюта оказалась в тройке валют с худшими показателями среди развивающихся стран вместе с турецкой лирой и аргентинским песо.

По оценкам агентства, профицит счета текущих операций будет близок к нулю в июле после того, как в июне он стал отрицательным. Курс рубля приближается к отметке 100 за доллар, что последний раз наблюдалось в конце февраля 2022 года. Валюта упала в цене почти вдвое по сравнению с прошлогодним пиком.

Эксперты Центра развития НИУ ВШЭ подсчитали, что с начала 2023 года рубль оcлабел примерно на 30% относительно доллара и евро, из-за этого общая инфляция в России увеличится на 1,5–3 процентных пункта. Экcперты утверждают, что перенос валютных издержек в России оказался отложенным из-за больших запасов, которые cформировались при более крепком курсе, однако в скором времени он «проявит себя в полной мере».

По мнению экономиста, члена наблюдательного cовета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александра Разуваева, рубль окрепнет после повышения ключевой cтавки Центробанком с нынешних 8,5% до 9–9,5%. Он утверждает, что это произойдет к концу августа.