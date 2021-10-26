Bloomberg: Россия заинтересована в снижении цен на газ

Россия хочет снижения цен на газ в Европе примерно на 60%, не более чем до $400 за тысячу кубометров. Это позволит «Газпрому» сохранить контроль над рынком, пишет Bloomberg.

Как рассказали два должностных лица, знакомых с энергетической политикой страны, Россия хочет, чтобы цены на природный газ в Европе в долгосрочной перспективе снизились примерно на 60%, так как длительный рост уничтожит спрос на поставки «Газпрома». Кроме того, снижение цен позволит «Газпрому» сохранить контроль над рынком даже на фоне перехода других стран на более экологичные источники энергии. Один из источников предположил, что цены должны снизиться до уровня около $300-400 за тысячу кубометров, другой привёл диапазон в $200-400, назвав его нижнюю границу менее допустимой.

Ранее журналист Кристоф Хервартц заявил, что страны Европейского союза должны начать покупать газ вместе, а не по отдельности. Этот шаг поможет противостоять России на фоне повышения цен на газ: по его словам, политики в Европе уже рассматривают данную перспективу и намерены обсудить её в ближайшее время.

По мнению сотрудника Forbes, Россия реализует свои козыри на рынке полезных ископаемых, в то время как Европа поплатилась за своё высокомерие и оказалась в плену газового кризиса. Авторы статьи в журнале полагают, что именно желание Европы перейти на зелёную энергетику значительно ослабило регион.