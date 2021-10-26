Bloomberg: Россия заинтересована в снижении цен на газ

Россия хочет снижения цен на газ в Европе примерно на 60%, не более чем до $400 за тысячу кубометров. Это позволит «Газпрому» сохранить контроль над рынком, пишет Bloomberg.
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Ранее журналист Кристоф Хервартц заявил, что страны Европейского союза должны начать покупать газ вместе, а не по отдельности. Этот шаг поможет противостоять России на фоне повышения цен на газ: по его словам, политики в Европе уже рассматривают данную перспективу и намерены обсудить её в ближайшее время.
По мнению сотрудника Forbes, Россия реализует свои козыри на рынке полезных ископаемых, в то время как Европа поплатилась за своё высокомерие и оказалась в плену газового кризиса. Авторы статьи в журнале полагают, что именно желание Европы перейти на зелёную энергетику значительно ослабило регион.